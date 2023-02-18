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Фінляндія про вступ в НАТО: бажання доєднатись одночасно зі Швецією не змінилось

Фото: прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 лютого, прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що вони не змінили свого бажання вступити до НАТО одночасно зі Швецією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нагадаємо, вчора президент Фінляндії заявив, що вони не мають наміру відкликати заявку на членство в НАТО, якщо Туреччина не ратифікує членство Швеції.

Крім того, глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що заявку на вступ Фінляндії до НАТО можуть розглянути окремо від Швеції.

При цьому прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наполягає на спільному з Фінляндією вступі до Альянсу.

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НАТОШвеціяФинляндия