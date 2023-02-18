Финляндия о вступлении в НАТО: желание присоединиться одновременно со Швецией не изменилось

Сегодня, 18 февраля, премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что они не изменили своего желания вступить в НАТО одновременно со Швецией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Напомним, вчера президент Финляндии заявил, что они не намерены отозвать заявку на членство в НАТО, если Турция не ратифицирует членство Швеции.

Кроме того, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что заявку на вступление Финляндии в НАТО могут рассмотреть отдельно от Швеции.

При этом премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон настаивает на совместном с Финляндией вступлении в Альянс.

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