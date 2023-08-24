Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні БТР Patria

Фінляндія зараз вивчає можливість виробництва бронетехніки в Україні. На практиці це може означати, до прикладу, ліцензійне виробництво бронетранспортерів Patria в Україні. Раніше у Patria була аналогічна домовленість із Польщею.

"Ми, звичайно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких ми можемо підтримати Україну", - заявила на прес-конференції міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

Глава зовнішньополітичного відомства зазначила, що Фінляндія зацікавлена в стимулюванні оборонної промисловості в Європі.

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, Україна зацікавлена в досвіді фінських збройових компаній.

"Я вважаю, що у нас є можливості для співпраці", - упевнений Хяккянен.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у виробництві фінської бронетехніки.

Водночас прем'єр-міністр Петтері Орпо під час відвідин Києва заявив, що в Україну прибуде 18-й пакет допомоги.

Підтримка України від Фінляндії

Фінляндія підтримує Україну з самого початку повномасштабної російської агресії.

На початку липня Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшло, зокрема, зенітне озброєння.

Окрім того, уряд Фінляндії почав розробляти план із відновлення України.

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