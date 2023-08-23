Фінляндія готує 18-ий пакет допомоги для України

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, що включатиме оборонне обладнання та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на прес-конференції у Києві.

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо зазначив, що держава з самого початку рішуче засудила незаконну агресивну війну Росії проти України. Він запевнив, що Фінляндія продовжує непохитно підтримувати Україну, її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність.

Так, загальна допомога Фінляндії Україні становить понад 1,7 млрд євро. Держава надала Україні 17 пакетів допомоги на оборонне обладнання загальною вартістю 1,2 млрд євро.

Орпо повідомив, що уряд готує 18-йй пакет допомоги України, що включатиме оборонне обладнання та боєприпаси. За його словами, про рішення повідомлять пізніше цього тижня.

"Ми опублікували деякі дані щодо складу цього пакета. На мою думку, це дуже хороший пакет. Там дуже потрібні матеріали. Важка зброя і боєзапас до неї", - сказав він.

Прем'єр зауважив що Фінляндія підтримує прагнення України до членства в ЄС і НАТО: "Український народ бореться за наші спільні цінності та за свободу. Україні місце на Заході - в Європейському Союзі та НАТО".

У Фінляндії також готують план реконструкції України у співпраці державного та приватного секторів.

"Тут ми використовуємо наше ноу-хау, особливо в зеленому переході, освіті, цифровізації та енергетичному секторі", - сказав прем’єр-міністр.

Підтримка України від Фінляндії

Фінляндія підтримує Україну з самого початку повномасштабної російської агресії.

На початку липня Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшло, зокрема, зенітне озброєння.

Окрім того, уряд Фінляндії почав розробляти план із відновлення України.

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