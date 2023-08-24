RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия изучает возможность производства в Украине БТР Patria

Фото: Финляндия изучает возможность производства в Украине БТР Patria (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Финляндия изучает возможность производства в Украине бронетранспортеров Patria
Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE.

Финляндия сейчас изучает возможность производства бронетехники в Украине. На практике это может означать, к примеру, лицензионное производство бронетранспортеров Patria в Украине. Ранее у Patria была аналогичная договоренность с Польшей.

"Мы, конечно, оцениваем все возможности, с помощью которых мы можем поддержать Украину", - заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Элина Валтонен.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что Финляндия заинтересована в стимулировании оборонной промышленности в Европе.

По словам министра обороны Антти Хяккянена, Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний.

"Я считаю, что у нас есть возможности для сотрудничества", - уверен Хяккянен.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в производстве финской бронетехники.

В то же время премьер-министр Петтери Орпо во время посещения Киева заявил, что в Украину прибудет 18-й пакет помощи.

Поддержка Украины от Финляндии

Финляндия поддерживает Украину изначально полномасштабной российской агрессии.

В начале июля Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошло, в частности, зенитное вооружение.

Кроме того, правительство Финляндии начало разрабатывать план по восстановлению Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФинляндияВойна России против Украины