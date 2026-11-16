Фінляндія вимагає від Єврокомісії вдарити санкціями по криптоактивам РФ

Євросоюз має запровадити жорсткі санкції проти криптовалют, які Росія використовує для фінансування своєї військової агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен.
Глава фінського МЗС розповіла, що надіслала офіційний лист до Європейської комісії з новими пропозиціями щодо санкцій проти Москви.
Основна увага в документі зосереджена саме на використанні криптоактивів, за допомогою яких Кремль намагається обходити чинні обмеження.
За словами міністерки, західні заборони повинні залишатися дієвими попри будь-які спроби агресора знайти нові шляхи для переказу грошей.
"Сьогодні я надіслала листа до Європейської комісії, в якому закликала до більш рішучих заходів на рівні ЄС проти використання криптоактивів, що підтримують російську військову машину. Ми маємо зупинити "військові криптовалюти" та позбавити Росію коштів на ведення війни", - написала Валтонен.
Використання криптовалют стало одним із інструментів, за допомогою яких РФ обходить західні санкції. Цифрові активи дозволяють здійснювати транзакції в обхід традиційних банківських механізмів.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія готує новий пакет санкцій проти Росії та фінансову допомогу для України на 2027 рік.
Зазначимо, наприкінці жовтня Україна передала ЄС шість пакетів санкцій проти російських компаній, які займаються розробкою та виробництвом балістичних ракет.