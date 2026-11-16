Финляндия требует от Еврокомиссии ударить санкциями по криптоактивам РФ

Глава финского МИД рассказала, что направила официальное письмо в Европейскую комиссию с новыми предложениями по санкциям против Москвы.

Основное внимание в документе сосредоточено именно на использовании криптоактивов, с помощью которых Кремль пытается обходить действующие ограничения.

По словам министра, западные запреты должны оставаться действенными, несмотря на любые попытки агрессора найти новые пути для перевода денег.

"Сегодня я направила письмо в Европейскую комиссию, в котором призвала к более решительным мерам на уровне ЕС против использования криптоактивов, поддерживающих российскую военную машину. Мы должны остановить "военные криптовалюты" и лишить Россию средств на ведение войны", - написала Валтонен.

Использование криптовалют стало одним из инструментов, посредством которых РФ обходит западные санкции. Цифровые активы позволяют осуществлять транзакции в обход традиционных банковских механизмов.