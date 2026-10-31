Україна передала Європі шість пакетів санкцій проти виробників балістики РФ

Україна передала європейським партнерам шість пакетів санкційних пропозицій проти російських підприємств, які виробляють і розробляють балістичні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого під час брифінгу.

МЗС України проводить спеціальну санкційну кампанію, спрямовану проти російських підприємств, які виготовляють балістичну зброю. За словами Тихого, міністр закордонних справ Андрій Сибіга порушує питання посилення таких обмежень практично під час кожних переговорів із європейськими партнерами.

Україна вже передала партнерам шість пакетів санкційних заходів. Вони стосуються безпосередньо російських заводів та інститутів, які розробляють і виробляють ракети "Іскандер-М", "РМ-48У" та інші балістичні ракети.

Робота над обмеженнями проти російського військово-промислового комплексу триває. Зокрема, Україна опрацьовує заходи проти підприємств, які виробляють крилаті ракети та ударні безпілотники.

Україна намагається зупинити запуск "Рассвету"

Ще один напрям роботи українських дипломатів - протидія планам Росії запустити супутникову систему зв'язку "Рассвет". Над цим питанням МЗС працює спільно з Міністерством цифрової трансформації.

Україна прагне не допустити використання цієї системи для дистанційного керування реактивними "Шахедами" та іншими засобами ураження, які Росія застосовує проти українських міст.

"Наше завдання, серед іншого, щоб реактивні "Шахеди" та інші засоби не літали по українських містах під дистанційним керуванням російських операторів із застосуванням таких засобів, як "Рассвет", - пояснив Тихий.

Для протидії цим планам Україна взаємодіє з євроатлантичними партнерами як у межах Міжнародного союзу електрозв'язку, так і на двосторонньому рівні.

За словами речника МЗС, українські дипломати вже двічі порушували це питання під час зустрічей із конгресменами США. Київ вважає, що Вашингтон може відіграти суттєву роль у запобіганні запуску російської системи.

"Розуміємо, що йдеться не лише про протидію Росії, а також про протистояння з Китаєм. Вважаємо, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб включитися в протидії "Рассвету", - додав Тихий.

Україна працює над використанням заморожених активів РФ

Окремо речник МЗС розповів про участь відомства в міжвідомчій робочій групі з питань використання російських активів. Її очолює прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами Тихого, країни-партнери загалом заморозили близько 330 млрд євро російських активів у різних юрисдикціях.

Україна продовжує переговори з партнерами щодо створення нових механізмів, які дозволили б забезпечити довгострокове фінансування країни за рахунок цих ресурсів.