Фінляндія вимагає від Єврокомісії вдарити санкціями по криптоактивам РФ

Євросоюз має запровадити жорсткі санкції проти криптовалют, які Росія використовує для фінансування своєї військової агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен.

Глава фінського МЗС розповіла, що надіслала офіційний лист до Європейської комісії з новими пропозиціями щодо санкцій проти Москви.

Основна увага в документі зосереджена саме на використанні криптоактивів, за допомогою яких Кремль намагається обходити чинні обмеження.

За словами міністерки, західні заборони повинні залишатися дієвими попри будь-які спроби агресора знайти нові шляхи для переказу грошей.

"Сьогодні я надіслала листа до Європейської комісії, в якому закликала до більш рішучих заходів на рівні ЄС проти використання криптоактивів, що підтримують російську військову машину. Ми маємо зупинити "військові криптовалюти" та позбавити Росію коштів на ведення війни", - написала Валтонен.

Використання криптовалют стало одним із інструментів, за допомогою яких РФ обходить західні санкції. Цифрові активи дозволяють здійснювати транзакції в обхід традиційних банківських механізмів.