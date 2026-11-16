Финляндия требует от Еврокомиссии ударить санкциями по криптоактивам РФ
Евросоюз должен ввести жесткие санкции против криптовалют, используемых Россией для финансирования своей военной агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.
Глава финского МИД рассказала, что направила официальное письмо в Европейскую комиссию с новыми предложениями по санкциям против Москвы.
Основное внимание в документе сосредоточено именно на использовании криптоактивов, с помощью которых Кремль пытается обходить действующие ограничения.
По словам министра, западные запреты должны оставаться действенными, несмотря на любые попытки агрессора найти новые пути для перевода денег.
"Сегодня я направила письмо в Европейскую комиссию, в котором призвала к более решительным мерам на уровне ЕС против использования криптоактивов, поддерживающих российскую военную машину. Мы должны остановить "военные криптовалюты" и лишить Россию средств на ведение войны", - написала Валтонен.
Использование криптовалют стало одним из инструментов, посредством которых РФ обходит западные санкции. Цифровые активы позволяют осуществлять транзакции в обход традиционных банковских механизмов.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России и финансовую помощь для Украины на 2027 год.
Отметим, в конце октября Украина передала ЕС шесть пакетов санкций против российских компаний, которые занимаются разработкой и производством баллистических ракет.