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Финляндия требует от Еврокомиссии ударить санкциями по криптоактивам РФ

11:40 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Финляндия требует от Еврокомиссии ударить санкциями по криптоактивам РФ Фото: Элина Валтонен (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Евросоюз должен ввести жесткие санкции против криптовалют, используемых Россией для финансирования своей военной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.

Глава финского МИД рассказала, что направила официальное письмо в Европейскую комиссию с новыми предложениями по санкциям против Москвы.

Основное внимание в документе сосредоточено именно на использовании криптоактивов, с помощью которых Кремль пытается обходить действующие ограничения.

По словам министра, западные запреты должны оставаться действенными, несмотря на любые попытки агрессора найти новые пути для перевода денег.

"Сегодня я направила письмо в Европейскую комиссию, в котором призвала к более решительным мерам на уровне ЕС против использования криптоактивов, поддерживающих российскую военную машину. Мы должны остановить "военные криптовалюты" и лишить Россию средств на ведение войны", - написала Валтонен.

Использование криптовалют стало одним из инструментов, посредством которых РФ обходит западные санкции. Цифровые активы позволяют осуществлять транзакции в обход традиционных банковских механизмов.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России и финансовую помощь для Украины на 2027 год.

Отметим, в конце октября Украина передала ЕС шесть пакетов санкций против российских компаний, которые занимаются разработкой и производством баллистических ракет.

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