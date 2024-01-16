Фінляндія не відкриє кордон із Росією в лютому, - ЗМІ

Видання також уточнює, що уряд Фінляндії не впевнений, чи можливо взагалі знайти постійне або довгострокове рішення прикордонної проблеми.

Також уряд ще не вирішив, чи має намір Фінляндія припинити розгляд заяв про надання притулку від мігрантів, які перетинають східний кордон.

"Якби було вирішено діяти в такий спосіб, це практично вимагало б нової інтерпретації міжнародних договорів із прав людини, що гарантують право шукати притулок", - йдеться в матеріалі.

За яких умов Фінляндія готова відкрити кордон

Джерела видання вказують, що Фінляндія готова негайно відкрити кордон, якщо росіяни припинять свою гібридну операцію, але ознак цього немає.

Однак поки що в уряді вважають, що східний кордон не буде відкрито в лютому.

"Ми дбаємо про те, щоб кордон не довелося відкривати навіть якийсь час після вже ухваленого рішення про закриття кордону", - повідомив представник уряду на умовах анонімності.

Закриття кордону Фінляндії із РФ

30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні й може продовжити його закриття.

13 грудня уряд переглянув своє рішення і відновив роботу двох КПП. Але вже за кілька днів кордон знову довелося закрити повністю через нову хвилю мігрантів.

11 січня стало відомо, що уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити закриття кордонів із Росією ще на місяць. Попередньо, кордони будуть закриті до 11 лютого.