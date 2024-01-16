Финляндия не откроет границу с Россией в феврале, - СМИ

Издание также уточняет, что правительство Финляндии не уверено, возможно ли вообще найти постоянное или долгосрочное решение пограничной проблемы.

Также правительство еще не решило, намерена ли Финляндия прекратить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища от мигрантов, пересекающих восточную границу.

"Если бы было решено действовать таким образом, это практически требовало бы новой интерпретации международных договоров по правам человека, гарантирующих право искать убежище", - говорится в материале.

При каких условиях Финляндия готова открыть границу

Источники издания указывают, что Финляндия готова немедленно открыть границу, если россияне прекратят свою гибридную операцию, но признаков этого нет.

Однако пока что в правительстве считают, что восточная граница не будет открыта в феврале.

"Мы заботимся о том, чтобы границу не пришлось открывать даже какое-то время после уже принятого решения о закрытии границы", - сообщил представитель правительства на условиях анонимности.

Закрытие границы Финляндии из РФ

30 ноября власти Финляндии решили закрыть все пункты пропуска на границе с РФ. Это произошло на фоне огромного количества нелегальных мигрантов, желавших въехать в Финляндию с территории РФ.

Как отмечал ранее Орпо, власти внимательно следят за ситуацией на границе и могут продлить ее закрытие.

13 декабря правительство пересмотрело свое решение и возобновило работу двух КПП. Но уже через несколько дней границу снова пришлось закрыть полностью из-за новой волны мигрантов.

11 января стало известно, что правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границ с Россией еще на месяц. Предварительно границы будут закрыты до 11 февраля.