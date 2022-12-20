Фінляндія виділила Україні новий пакет військової допомоги

Президент країни ухвалив відповідне рішення сьогодні, 20 грудня. Це одинадцяте постачання військової допомоги з Фінляндії до України. Загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, поставлених Фінляндією в Україну, становить 189,2 млн. євро.

"Битва за оборону України продовжується. Потреба у засобах захисту велика. Ми продовжимо нашу підтримку", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Для забезпечення безпечної доставки допомоги зміст, спосіб доставки та графік поставок не будуть розкриватися. Повідомляється, що новий пакет військової допомоги враховував запити ЗСУ. Раніше президент України Володимир Зеленський звертався до фінського уряду із запитом нового пакету військової допомоги.

Крім того, у Фінляндії вирішили, що українські військові продовжать участь у програмі навчання українських військових у Британії до кінця 2023 року. У серпні Фінляндія направила до Лондона з цією метою близько 20 інструкторів.