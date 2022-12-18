Холодна війна не закінчувалася. Як агресія Росії проти України вплинула на Фінляндію

Фінляндія має одну з найсильніших армій у Європі, причому її війська готові до затяжних конфліктів. Проте лише війна в Україні підштовхнула Фінляндію подати заявку на членство в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Протягом останніх 30 років збройні сили Фінляндії виглядали дещо старомодно у Європі. Поки країни ЄС скорочували оборонні бюджети, Фінляндія готувалася до ведення великої наземної кампанії та зміцнювала армію, ніби холодна війна ніколи не закінчувалася.

" Поки що Фінляндія готується приєднатися до НАТО на тлі самої кровопролитної війни в Європі з 1945 року, в Україні, збройні сили скандинавської країни знову в моді. Її командири також добре знають, що вони принесуть на стіл у потенційному бою", - зазначили журналісти.

Сильна армія

Головнокомандувач ЗС Фінляндії генерал Тімо Ківінен сказав, що зараз його країна має оборонні можливості, щоб вести війну, яка зараз триває в Україні.

"У перерахунку на душу населення у нас, ймовірно, найбільша вогнева міць у Європі", - сказав він.

Незважаючи на те, що населення Фінляндії складає всього 5,5 мільйонів людей, країна має більше артилерії, ніж Франція та Німеччина разом узяті. Під час війни Фінляндія може призвати до 280 тисяч солдатів, що більше, ніж у Великобританії.

При цьому фіни продовжують зміцнювати авіацію. Усі літаки F/A-18 Hornet Фінляндії озброєні американськими ракетами. Однак незабаром їх посилять винищувачі Lockheed Martin F-35A.

Флот Фінляндії пристосований для скелястих узбереж Балтійського моря і може вести бойові дії в Арктиці та Лапландії. Також США схвалили продаж Фінляндії ракет на суму 323 млн доларів і боєприпасів для систем РСЗВ М-270 на 535 млн доларів.

Холодна війна не закінчувалася

Історія Фінляндії стала для неї стимулом зберегти потужну та боєздатну армію. У Гельсінкі заявляють, що холодна війна не закінчувалася, а загроза з боку Росії все ще залишається. Тому після розпаду СРСР Фінляндія посилила 1343-кілометровий кордон із Росією.

"Ці олдскульні можливості артилерії та піхоти виділяють Фінляндію серед союзників по НАТО. Багато країн Європи відмовилися від доктрин територіальної оборони часів холодної війни в 1990-х і на початку 2000-х років. Танки були списані, польові гармати законсервовані, чисельність особового складу та оборонні бюджети урізані", - йдеться у матеріалі.

НАТО

Війна в Україні підштовхнула Фінляндію та Швецію до рішучого кроку щодо членства в НАТО. Керівництво країни закликає альянс пришвидшити процес вступу, а влада побоюється, що Фінляндія залишиться в "сірій" зоні НАТО на невизначений термін.

Затягують вступ скандинавських країн до НАТО Угорщина та Туреччина. Усі, окрім цих двох, члени альянсу вже ратифікували у парламентах угоди. Нещодавно Угорщина заявила, що не представить ратифікацію до наступного року. Туреччина продовжує тягти час, стверджуючи, що Швеція приховує прихильників курдських терористичних організацій. Однак дипломати розраховують, що зрештою рішення буде ухвалено.

Поки Фінляндія повністю не захищена статтею 5 НАТО, але Великобританія, США та інші країни пообіцяли у разі нападу надати допомогу.