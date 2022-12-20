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Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи

Фото: Финляндия предоставила Украине новый пакет военной помощи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи в размере 28,8 млн евро на основании предложения Правительственного совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Финляндии.

Президент страны принял соответствующее решение сегодня, 20 декабря. Это одиннадцатая поставка военной помощи из Финляндии в Украину. Общая стоимость всех пакетов оборонной помощи, поставленных Финляндией в Украину, составляет 189,2 млн евро.

"Битва за оборону Украины продолжается. Потребность в средствах защиты велика. Мы продолжим нашу поддержку", - заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.

Для обеспечения безопасной доставки помощи содержание, способ доставки и график поставок не будут раскрываться. Сообщается, что новый пакет военной помощи учитывал запросы ВСУ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обращался к финскому правительству с запросом нового пакета военной помощи.

Кроме того, в Финляндии решили, что украинские военные продолжат участие в программе обучения украинских военных в Британии до конца 2023 года. В августе Финляндия направила в Лондон с этой целью около 20 инструкторов.

На днях РБК-Украина сообщало, как агрессия России против Украины повлияла на Финляндию.

Также напомним, в начале декабря Кабмин Финляндии внес в парламент законопроект о вступлении в НАТО.

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