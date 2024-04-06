ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінляндія тимчасово закрила морські пункти пропуску біля кордону з Росією

Субота 06 квітня 2024 03:23
UA EN RU
Фінляндія тимчасово закрила морські пункти пропуску біля кордону з Росією Ілюстративное фото: Фінляндія закриває деякі морські пункти пропуску (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Влада Фінляндії вирішила закрити пункти пропуску для приватних катерів у східній частині Фінської затоки. Гельсінкі пояснює обмеження наміром захистити ці шляхи від нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Закриваючи прикордонні пункти Балтійського моря, ми готуємося до того, що шукачі притулку не почнуть прибувати до Фінляндії на човнах", - розповів представник прикордонно-морського відділу Прикордонної служби Фінляндії Марко Турунен.

Напередодні урядова рада на засіданні вирішила закрити пункт пропуску, що веде до Сайменського каналу, і пункти пропуску в східній частині Фінської затоки для катерів.

Зазначається, що прикордонні пункти пропуску в портах Хаапасаарі та Нуйямаа, а також водний рух Сантіо будуть закриті для них до 15 квітня.

Фінляндія тимчасово закрила морські пункти пропуску біля кордону з Росією

Фінляндія закриває деякі морські пункти пропуску до середини квітня (фото: yle.fi)

У Прикордонній службі країни вважають, що люди, які шукають притулку, можуть почати намагатися дістатися до Фінляндії водним шляхом, якщо пункти перетину кордону для водного сполучення в східній частині Фінської затоки залишаться відкритими.

За словами Турунена, закриття прикордонних пунктів є превентивним заходом.

Закриття кордонів із РФ

Нагадаємо, 30 листопада минулого року Фінляндія вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Через деякий час влада Фінляндії заявила про намір відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня країна знову вирішила закрити цю ділянку кордону.

Додамо, 4 квітня уряд Фінляндії продовжив термін закриття пропускних пунктів на кордоні з Росією до подальшого повідомлення. Водночас до списку додадуть кілька портів у список, куди буде заборонено в'їзд.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінляндія Кордон з РФ
NEWS
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл
У Запоріжжі зросла кількість загиблих та поранених через обстріл
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС