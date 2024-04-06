Фінляндія тимчасово закрила морські пункти пропуску біля кордону з Росією
Влада Фінляндії вирішила закрити пункти пропуску для приватних катерів у східній частині Фінської затоки. Гельсінкі пояснює обмеження наміром захистити ці шляхи від нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з території РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
"Закриваючи прикордонні пункти Балтійського моря, ми готуємося до того, що шукачі притулку не почнуть прибувати до Фінляндії на човнах", - розповів представник прикордонно-морського відділу Прикордонної служби Фінляндії Марко Турунен.
Напередодні урядова рада на засіданні вирішила закрити пункт пропуску, що веде до Сайменського каналу, і пункти пропуску в східній частині Фінської затоки для катерів.
Зазначається, що прикордонні пункти пропуску в портах Хаапасаарі та Нуйямаа, а також водний рух Сантіо будуть закриті для них до 15 квітня.
Фінляндія закриває деякі морські пункти пропуску до середини квітня (фото: yle.fi)
У Прикордонній службі країни вважають, що люди, які шукають притулку, можуть почати намагатися дістатися до Фінляндії водним шляхом, якщо пункти перетину кордону для водного сполучення в східній частині Фінської затоки залишаться відкритими.
За словами Турунена, закриття прикордонних пунктів є превентивним заходом.
Закриття кордонів із РФ
Нагадаємо, 30 листопада минулого року Фінляндія вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.
Через деякий час влада Фінляндії заявила про намір відкрити два пункти пропуску на кордоні з Росією. Проте вже наступного дня країна знову вирішила закрити цю ділянку кордону.
Додамо, 4 квітня уряд Фінляндії продовжив термін закриття пропускних пунктів на кордоні з Росією до подальшого повідомлення. Водночас до списку додадуть кілька портів у список, куди буде заборонено в'їзд.
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