Фінляндія та Швеція перевели ВМС в стан підвищеної готовності через кораблі Росії, - ЗМІ

Сьогодні, 30 квітня, Фінляндія та Швеція перевели військово-морські сили в стан підвищеної готовності через кораблі Росії, що помічені поблизу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача ВМС Швеції Єви Скоог Хаслум в інтерв'ю фінському виданню Iltalehte.
Російські надводні кораблі були помічені поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів.
"Ми переконані, що Росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту", – сказала Скоог Хаслум.
На запитання про те, чи існує ризик, що росіяни планують саботувати й знищувати підводні електричні кабелі, командувач ВМС Швеції відповіла, що це могло б бути правдою.
"Безумовно. Це один зі способів проведення операції проти нас", - сказала вона.
За її словами, оскільки російська атака на енергетичні мережі можлива, шведський флот перебуває у стані підвищеної готовності до запобігання диверсіям.
"Тому ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони", – додала командувач.
Нагадаємо, у вересні минулого року, за чотири дні до підриву труб Nord Stream біля них було помічено російське спецсудно SS-750.
Також повідомлялось, що Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.
Тим часом у Швеції основним сценарієм підриву російських газопроводів називають причетність державних структур. Приватна ініціатива можлива лише в теорії.
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