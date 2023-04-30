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Финляндия и Швеция перевели ВМС в состояние повышенной готовности из-за кораблей России

Фото: вблизи Швеции и Финляндии замечены российские корабли (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 30 апреля, Финляндия и Швеция перевели военно-морские силы в состояние повышенной готовности из-за кораблей России, замеченных поблизости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего ВМС Швеции Евы Скоог Хаслум в интервью финскому изданию Iltalehte.

Российские надводные корабли были замечены вблизи ветряных электростанций и подводных силовых кабелей.

"Мы убеждены, что Россия сделала это, каким-то образом нанесла цели на карту", - сказала Скоог Хаслум.

На вопрос о том, существует ли риск, что россияне планируют саботировать и уничтожать подводные электрические кабели, командующий ВМС Швеции ответила, что это могло бы быть правдой.

"Безусловно. Это один из способов проведения операции против нас", - сказала она.

По ее словам, поскольку российская атака на энергетические сети возможна, шведский флот находится в состоянии повышенной готовности к предотвращению диверсий.

"Поэтому мы постоянно стремимся как отразить намерения, находясь в непосредственной близости от целей, так и продемонстрировать нашу волю к самообороне", - добавила командующая.

Напомним, в сентябре прошлого года, за четыре дня до подрыва труб Nord Stream возле них было замечено российское спецсудно SS-750.

Также сообщалось, что Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

Между тем в Швеции основным сценарием подрыва российских газопроводов называют причастность государственных структур. Частная инициатива возможна только в теории.

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Российская ФедерацияШвецияВМСФинляндия