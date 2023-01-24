Відповіли Ердогану. США оцінюють, що Фінляндія та Швеція готові до членства у НАТО, - Держдеп

Попри висловлювання президента Туреччини Реджепа Ердогана, Сполучені Штати наполягають на готовності Фінляндії та Швеції приєднатися до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Неда Прайса.
"Наша оцінка полягає в тому, що Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства.
Прайс підкреслив, що відповідні заяви у Вашингтоні робили на всіх рівня. Окрім цього, Конгрес ухвалив таке ж рішення, згідно з процедурою, що існує в Альянсі.
"Одна з причин, чому Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО, це те, що вони є розвинутими демократіями", - додав речник Держдепу.
Нагадаємо, Ердоган сказав, що Швеції не варто більше чекати на підтримку її заявки до НАТО від Туреччини після скандальних акцій у Стокгольмі.
До слова, раніше Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції в НАТО внаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану, яку Анкара вважає терористичною організацією.
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