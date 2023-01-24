США оценивают, что Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО, - Госдеп

Несмотря на высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана, Соединенные Штаты настаивают на готовности Финляндии и Швеции присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

"Наша оценка состоит в том, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Прайс подчеркнул, что соответствующие заявления в Вашингтоне делали на всех уровнях. Кроме того, Конгресс принял такое же решение согласно процедуре, существующей в Альянсе.

"Одна из причин, почему Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, это то, что они развитые демократии", - добавил спикер Госдепа.