Фінляндія "суттєво" обмежила в'їзд та видачі віз росіянам
Президент Фінляндії Саулі Нійністе та уряд узгодили параметри рішення щодо обмеження на в'їзд для громадян Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз уряду Фінляндії.
В пресрелізі зазначається, що вже найближчим часом Фінляндія оголосить про принципове рішення щодо "суттєвого обмеження на в’їзд для громадян Росії та видачу віз", яке було прийнято через суттєву шкоду становищу країни.
Усі подробиці рішення оголосять найближчим часом.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Фінляндія скоротила до 10% кількість віз, які видаються росіянам.
Також, згідно з заявою міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, Європейський союз може повністю заборонити туристичні візи для громадян Росії.
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