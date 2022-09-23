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Финляндия "существенно" ограничила въезд и выдачи виз россиянам

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 18:53
Финляндия "существенно" ограничила въезд и выдачи виз россиянам Фото: Финляндия официально ограничила въезд и выдачу виз россиянам (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Финляндии Саули Нийнисте и правительство согласовали параметры решения об ограничении въезда для граждан России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз правительства Финляндии.

В пресс-релизе отмечается, что уже в ближайшее время Финляндия объявит о принципиальном решении касаемо "существенного ограничения на въезд для граждан России и выдачу виз", которое было принято из-за ущерба международному положению страны.

Все подробности решения объявят в ближайшее время.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно Финляндия сократила до 10% количество выдаваемых россиянам виз.

Также, согласно заявлению министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, Европейский союз может полностью запретить туристические визы для граждан России.

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