Финляндия "существенно" ограничила въезд и выдачи виз россиянам
Президент Финляндии Саули Нийнисте и правительство согласовали параметры решения об ограничении въезда для граждан России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз правительства Финляндии.
В пресс-релизе отмечается, что уже в ближайшее время Финляндия объявит о принципиальном решении касаемо "существенного ограничения на въезд для граждан России и выдачу виз", которое было принято из-за ущерба международному положению страны.
Все подробности решения объявят в ближайшее время.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно Финляндия сократила до 10% количество выдаваемых россиянам виз.
Также, согласно заявлению министра иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, Европейский союз может полностью запретить туристические визы для граждан России.
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