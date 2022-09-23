Финляндия "существенно" ограничила въезд и выдачи виз россиянам

Президент Финляндии Саули Нийнисте и правительство согласовали параметры решения об ограничении въезда для граждан России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз правительства Финляндии.

В пресс-релизе отмечается, что уже в ближайшее время Финляндия объявит о принципиальном решении касаемо "существенного ограничения на въезд для граждан России и выдачу виз", которое было принято из-за ущерба международному положению страны.

Все подробности решения объявят в ближайшее время.