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Финляндия сократила выдачу туристических виз российским гражданам

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Финляндия, Четверг 01 сентября 2022 15:52
Финляндия сократила выдачу туристических виз российским гражданам Фото: Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии (instagram.com/pekka-haavisto)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия в четверг сократила количество виз, выдаваемых российским гражданам, до одной десятой от обычного количества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Важно показать, что в то время, когда украинцы страдают, нормальный туризм не должен продолжаться как обычно", - заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Теперь Финляндия позволит россиянам подавать заявление на получение туристической визы только один раз в неделю и только в четырех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске и Петрозаводске недалеко от финской границы.

Хаависто сказал, что его особенно беспокоит своеобразный российский "туристический маршрут" через аэропорт в Хельсинки, которым пользовались тысячи россиян до вторжения России в Украину.

Напомним, что ранее в Финляндии власти планировали замедлить выдачу виз гражданам страны-агрессора.

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