ua en ru
Чт, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Фінляндія спрямує 50 мільйонів євро на відбудову України

17:35 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фінляндія спрямує 50 мільйонів євро на відбудову України Фото: міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо (facebook.com/tavio_ville)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Фінляндія виділить 50 мільйонів євро позики на відбудову та підтримку економічної стабільності України. Кошти спрямують через нову програму фінансування Групи Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Фінансування нададуть у межах Спеціальної програми відновлення України 2.0 (SPUR 2.0), яка є частиною нового Кризового фонду МАР.

Позика дозволить зміцнити економічну стабільність країни, підтримати функціонування суспільства та надання основних державних послуг під час війни.

Окрім цього, програма створює умови для залучення приватних інвестицій, збереження робочих місць та подальшого зростання економіки.

Завдяки високому кредитному рейтингу ААА та сильному балансу МАР, внесок Фінляндії дозволить Світовому банку акумулювати та спрямувати в Україну значно більший обсяг коштів на вигідних умовах.

"Підтримка України - це як питання цінностей для Фінляндії, так і інвестиція в європейську безпеку та стабільність. Агресивна війна Росії завдала величезної шкоди, і тому міжнародна спільнота повинна продовжувати свою рішучу підтримку, щоб забезпечити стійкість українського суспільства та відбудувати країну", - наголосив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Для остаточного надання позики рішення ще має затвердити фінський Парламент.

За останніми оцінками Світового банку, загальна вартість відбудови та відновлення України протягом наступного десятиліття становить майже 588 мільярдів доларів.

У 2023 році Фінляндія вже долучалася до попередньої програми SPUR МАР на підтримку України та Молдови.

Тоді країна виділила позику на 50 мільйонів євро та грант у розмірі 12 мільйонів євро в рамках внеску до Кризового фонду.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Міграційна служба Фінляндії Migri скорочує кількість центрів прийому прохачів притулку по всій країні.

Це рішення пояснили тим, що кількість біженців зменшилася, а частина людей уже переселилася.

Крім того, президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що Україна перебуває у вигіднішому становищі на полі бою. У зв'язку з цим він закликав Росію сісти за стіл переговорів та закінчити війну.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінляндія Допомога Україні Війна в Україні Україна
Новини
Зеленський доручив перевірити домовленості з партнерами щодо F-16 та ракет для ППО
Зеленський доручив перевірити домовленості з партнерами щодо F-16 та ракет для ППО
Аналітика
Путін і його ракети стали найефективнішим українізатором: інтерв'ю з Ларисою Ніцой
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Путін і його ракети стали найефективнішим українізатором: інтерв'ю з Ларисою Ніцой