Фінляндія спрямує 50 мільйонів євро на відбудову України

Фінляндія виділить 50 мільйонів євро позики на відбудову та підтримку економічної стабільності України. Кошти спрямують через нову програму фінансування Групи Світового банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Фінляндії .

Фінансування нададуть у межах Спеціальної програми відновлення України 2.0 (SPUR 2.0), яка є частиною нового Кризового фонду МАР.

Позика дозволить зміцнити економічну стабільність країни, підтримати функціонування суспільства та надання основних державних послуг під час війни.

Окрім цього, програма створює умови для залучення приватних інвестицій, збереження робочих місць та подальшого зростання економіки.

Завдяки високому кредитному рейтингу ААА та сильному балансу МАР, внесок Фінляндії дозволить Світовому банку акумулювати та спрямувати в Україну значно більший обсяг коштів на вигідних умовах.

"Підтримка України - це як питання цінностей для Фінляндії, так і інвестиція в європейську безпеку та стабільність. Агресивна війна Росії завдала величезної шкоди, і тому міжнародна спільнота повинна продовжувати свою рішучу підтримку, щоб забезпечити стійкість українського суспільства та відбудувати країну", - наголосив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Для остаточного надання позики рішення ще має затвердити фінський Парламент.

За останніми оцінками Світового банку, загальна вартість відбудови та відновлення України протягом наступного десятиліття становить майже 588 мільярдів доларів.

У 2023 році Фінляндія вже долучалася до попередньої програми SPUR МАР на підтримку України та Молдови.

Тоді країна виділила позику на 50 мільйонів євро та грант у розмірі 12 мільйонів євро в рамках внеску до Кризового фонду.