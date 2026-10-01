Финляндия направит 50 миллионов евро на восстановление Украины

Финляндия выделит 50 миллионов евро ссуды на восстановление и поддержание экономической стабильности Украины. Средства будут направлены через новую программу финансирования Группы Всемирного банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Финляндии .

Финансирование будет предоставлено в рамках Специальной программы восстановления Украины 2.0 (SPUR 2.0), которая является частью нового Кризисного фонда МАР.

Ссуда позволит укрепить экономическую стабильность страны, поддержать функционирование общества и предоставление основных государственных услуг во время войны.

Кроме того, программа создает условия для привлечения частных инвестиций, сохранения рабочих мест и дальнейшего роста экономики.

Благодаря высокому кредитному рейтингу ААА и сильному балансу МАР вклад Финляндии позволит Всемирному банку аккумулировать и направить в Украину значительно больший объем средств на выгодных условиях.

"Поддержка Украины - это как вопрос ценностей для Финляндии, так и инвестиция в европейскую безопасность и стабильность. Агрессивная война России нанесла огромный ущерб, и поэтому международное сообщество должно продолжать свою решительную поддержку, чтобы обеспечить устойчивость украинского общества и отстроить страну", - подчеркнул министр внешней торговли и развития.

Для окончательного предоставления займа решение еще предстоит утвердить финскому Парламенту.

По последним оценкам Всемирного банка, общая стоимость восстановления и восстановления Украины в течение следующего десятилетия составляет около 588 миллиардов долларов.

В 2023 году Финляндия уже присоединялась к предыдущей программе SPUR МАР в поддержку Украины и Молдовы.

Тогда страна выделила ссуду на 50 миллионов евро и грант в размере 12 миллионов евро в рамках вклада в Кризисный фонд.