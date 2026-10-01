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Фінляндія скоротить кількість центрів прохачів притулку: чи це вплине на українців

06:45 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фінляндія скоротить кількість центрів прохачів притулку: чи це вплине на українців Фото: з вересня змінилися правила, насамперед для українців (Getty Images)
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Міграційна служба Фінляндії Migri скорочує кількість центрів прийому прохачів притулку по всій країні. Причина в тому, що їх поменшало, а частина людей, що жили в центрах прийому, переселилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як пише видання, цього року вже закрилися 8 центрів та групових будинків. Ще вісім підрозділів припинять роботу до кінця лютого 2027 року.

Зокрема, наприкінці листопада закриється центр прийому до Куопіо, яким керує компанія Kotokunta. Його підопічні живуть не у спільній будівлі, а в орендованих для них квартирах.

Таким чином, центрів стане приблизно вдвічі менше. Станом на початок червня у Фінляндії працювали 30 підрозділів для дорослих, 13 для неповнолітніх та два центри тимчасового тримання.

За словами керівника відділу послуг прийому Migri Еліни Нурмі, скорочення пов'язане із зменшенням кількості підопічних. Вона пояснила, що прохачів притулку поменшало, а потік людей, які біжать до Фінляндії від війни в Україні, не зріс. Крім того, частина підопічних переїхала з центрів прийому та стала мешканцями муніципалітетів.

Також Yle пише, що з вересня правила змінилися. Тепер послуги центру прийому припиняються через три місяці після того, як прохач притулку отримав посвідку на проживання та право подати заяву на закріплення за муніципалітетом.

Крім того, отримувачі тимчасового захисту також мають переїхати до муніципалітету протягом трьох місяців після отримання такого права. За даними Migri, це стосується насамперед українців.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що статус багатьох українських біженців у Євросоюзі знову під питанням, оскільки багато країн воліли б запровадити зміни. Про що саме мова - читайте в нашому матеріалі.

Також ми писали, які країни Європи дають українцям гроші за повернення додому.

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