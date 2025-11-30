UA

Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Фінляндія спільно з Британією розпочала військові навчання поблизу кордону з РФ

Фото: Фінляндія розпочала військові навчання поблизу кордону з РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Фінляндія з Британією розпочала спільні військові навчання під назвою "Північна сокира 2025" у місті Кухмо за участю британських військових та 600 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Зазначається, що у навчаннях беруть участь приблизно 3 тисячі осіб, з яких 600 – резервісти. Також у маневрах задіяні війська прикордонних військ Кайнуу та Північної Карелії, а також Британії.

Мета навчань – навчити війська оборонним, затримуючим, наступальним та нічним бойовим діям у складних умовах Північної Фінляндії.

"Співпраця з британським підрозділом зміцнює оперативну сумісність між союзниками", - заявив бригадний генерал Арі Лааксонен.

У навчаннях бере участь приблизно 600 транспортних засобів, включаючи бойові танки. Також у заходах задіяні два транспортні гелікоптери NH90 та один легкий гелікоптер MD 500 з полку Utti Jaeger. У навчаннях також буде використано безпілотники різних типів.

Що передувало

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни-члени НАТО активізували підготовку своїх бойових підрозділів.

Так, у вересні у Польщі пройшли стратегічні військові навчання Iron Defender-25, які стали наймасштабнішими для країни у 2025 році. Згідно з офіційною інформацією Генштабу Збройних сил Польщі, у маневрах брали участь близько 30 тисяч військовослужбовців з Польщі та країн-союзників, а також понад 600 одиниць військової техніки різних типів.

Зазначається, що навчання охопили сухопутний, морський та повітряний компоненти та пройшли на полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах.

