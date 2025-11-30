Финляндия совместно с Британией начала военные учения вблизи границы с РФ

Что предшествовало

После полномасштабного вторжения РФ в Украину страны-члены НАТО активизировали подготовку своих боевых подразделений.

Так, в сентябре в Польше прошли стратегические военные учения Iron Defender-25, которые стали самыми масштабными для страны в 2025 году. Согласно официальной информации Генштаба Вооруженных сил Польши, в маневрах принимали участие около 30 тысяч военнослужащих из Польши и стран-союзников, а также более 600 единиц военной техники различных типов.

Отмечается, что учения охватили сухопутный, морской и воздушный компоненты и прошли на полигонах в Варминско-Мазурском, Поморском и Подкарпатском воеводствах.