Фінляндія має намір запровадити прикордонний контроль з ЄС на час зустрічі Трампа з Путіним

Кабінет міністрів Фінляндії ухвалить офіційне рішення на засіданні у п'ятницю

Фінляндія планує запровадити прикордонний контроль для приїжджих з інших країн Шенгенської зони на 4 дні, з п'ятниці, 13 липня, у зв'язку із зустріччю у Гельсінкі президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters.

Зустріч Трампа і Путіна призначено на понеділок, 16 липня.

Кабінет міністрів Фінляндії має ухвалити офіційне рішення про прикордонні перевірки на засіданні в п'ятницю.

"Ми вирішили, що для підвищення безпеки буде виправдано відновлення контролю на внутрішніх кордонах", - заявив високопоставлений чиновник Міністерства внутрішніх справ Кіммо Еломаа.

Нагадаємо, у Білому домі повідомили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним торкнеться питання втручання РФ в Україну і у вибори президента США.