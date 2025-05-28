Фінляндія розпочала процес виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін

Фінляндія розпочала процес виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляє агенство, уряд у середу подав до парламенту пропозицію про вихід з Оттавської конвенції. Політичне рішення про цей крок ухвалили у квітні, щоб протистояти ризикам з боку більш агресивної Росії.
Тепер для виходу необхідна згода парламенту, підтвердження президента країни Александра Стубба і передача документа про вихід генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй (ООН).
Як зазначає Bloomberg, Фінляндія охороняє половину сухопутного кордону НАТО протяжністю понад 1300 кілометрів, що межує з Росією.Ця північна країна має історію воєн з Москвою і є одним з найбільших постачальників військової допомоги Україні.
Нагадаємо, ще у березні повідомлялося, що Польща, Литва, Латвія та Естонія мають намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Це необхідно через військову загрозу з боку Росії, яка не приєдналася до конвенції.
Зокрема, президент Латвії Едгар Ринкевич уже підписав відповідний закон.
На початку травня парламент Литви підтримав вихід з договору про протипіхотні міни на тлі занепокоєння військовою загрозою з боку Росії.
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