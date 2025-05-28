Финляндия начала процесс выхода из конвенции о запрете противопехотных мин

Как сообщает агенство, правительство в среду подало в парламент предложение о выходе из Оттавской конвенции. Политическое решение об этом шаге приняли в апреле, чтобы противостоять рискам со стороны более агрессивной России.

Теперь для выхода необходимо согласие парламента, подтверждение президента страны Александра Стубба и передача документа о выходе генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН).

Как отмечает Bloomberg, Финляндия охраняет половину сухопутной границы НАТО протяженностью более 1300 километров, граничащей с Россией, эта северная страна имеет историю войн с Москвой и является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине.