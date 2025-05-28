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Финляндия начала процесс выхода из конвенции о запрете противопехотных мин

Фото: Финляндия начала процесс выхода из конвенции о запрете противопехотных мин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Финляндия начала процесс выхода из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает агенство, правительство в среду подало в парламент предложение о выходе из Оттавской конвенции. Политическое решение об этом шаге приняли в апреле, чтобы противостоять рискам со стороны более агрессивной России.

Теперь для выхода необходимо согласие парламента, подтверждение президента страны Александра Стубба и передача документа о выходе генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН).

Как отмечает Bloomberg, Финляндия охраняет половину сухопутной границы НАТО протяженностью более 1300 километров, граничащей с Россией, эта северная страна имеет историю войн с Москвой и является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине.

 

Какие еще страны планируют выйти из конвенции о противопехотных минах

Напомним, еще в марте сообщалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония намерены выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Это необходимо из-за военной угрозы со стороны России, которая не присоединилась к конвенции.

В частности, президент Латвии Эдгар Ринкевич уже подписал соответствующий закон.

В начале мая парламент Литвы поддержал выход из договора о противопехотных минах на фоне обеспокоенности военной угрозой со стороны России.

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Финляндия