Финляндия начала процесс выхода из конвенции о запрете противопехотных мин

Финляндия начала процесс выхода из Оттавской конвенции, которая запрещает противопехотные мины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщает агенство, правительство в среду подало в парламент предложение о выходе из Оттавской конвенции. Политическое решение об этом шаге приняли в апреле, чтобы противостоять рискам со стороны более агрессивной России.
Теперь для выхода необходимо согласие парламента, подтверждение президента страны Александра Стубба и передача документа о выходе генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН).
Как отмечает Bloomberg, Финляндия охраняет половину сухопутной границы НАТО протяженностью более 1300 километров, граничащей с Россией, эта северная страна имеет историю войн с Москвой и является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине.
Напомним, еще в марте сообщалось, что Польша, Литва, Латвия и Эстония намерены выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Это необходимо из-за военной угрозы со стороны России, которая не присоединилась к конвенции.
В частности, президент Латвии Эдгар Ринкевич уже подписал соответствующий закон.
В начале мая парламент Литвы поддержал выход из договора о противопехотных минах на фоне обеспокоенности военной угрозой со стороны России.
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