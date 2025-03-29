Фінляндія пропонує призначити європейського посланця щодо України

"Нам (європейцям) потрібні дві речі. Одним є переговорна група, як у американців, українців і росіян. Як вони мали це в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії", - заявив Стубб.

Президент Фінляндії також наголосив на важливості призначення спеціального посланця з питань України для координації зусиль Європи.

"Ймовірно, врешті-решт нам знадобиться спеціальний посланник, який би відповідав і координував усе, тому що прямо зараз відбувається, хоча у нас дійсно хороше керівництво з боку Франції та Великої Британії, все ще виникає питання: "Добре, хто є європейським посланником? Кому я повинен дзвонити?"", - сказав він.