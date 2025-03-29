Финляндия предлагает назначить европейского посланника по Украине

Европа должна создать собственную команду для переговоров по Украине. Также нужно назначить специального представителя по вопросам Украины.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью France 24.
"Нам (европейцам) нужны две вещи. Одним является переговорная группа, как у американцев, украинцев и россиян. Как они имели это в Эр-Рияде в Саудовской Аравии", - заявил Стубб.
Президент Финляндии также отметил важность назначения специального посланника по вопросам Украины для координации усилий Европы.
"Вероятно, в конце концов нам понадобится специальный посланник, который бы отвечал и координировал все, потому что прямо сейчас происходит, хотя у нас действительно хорошее руководство со стороны Франции и Великобритании, все еще возникает вопрос: "Хорошо, кто является европейским посланником? Кому я должен звонить?"", - сказал он.
Напомним, 27 марта, в Париже состоялся саммит стран-союзниц Украины, которые присоединились к "коалиции желающих". Это объединение стран, которые готовы предоставить войска для миротворческого контингента или другую помощь для обеспечения мира в Украине в случае прекращения огня.
На саммите собрались представители более 20 стран, в том числе стран ЕС, Британии, Канады, Норвегии и Турции. Также принял участие президент Украины Владимир Зеленский.
По результатам саммита "коалиции желающих" в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что через три недели партнеры представят план мониторинга перемирия в Украине.
Также Макрон предложил направить в Украину "силы сдерживания". По его словам, это может стать частью гарантий безопасности. Речь идет о военно-морских силах, сухопутных войсках и военно-воздушных силах, которые могут быть развернуты в стратегически важных районах Украины после завершения войны.
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