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Финляндия предлагает назначить европейского посланника по Украине

Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европа должна создать собственную команду для переговоров по Украине. Также нужно назначить специального представителя по вопросам Украины.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью France 24.

"Нам (европейцам) нужны две вещи. Одним является переговорная группа, как у американцев, украинцев и россиян. Как они имели это в Эр-Рияде в Саудовской Аравии", - заявил Стубб.

Президент Финляндии также отметил важность назначения специального посланника по вопросам Украины для координации усилий Европы.

"Вероятно, в конце концов нам понадобится специальный посланник, который бы отвечал и координировал все, потому что прямо сейчас происходит, хотя у нас действительно хорошее руководство со стороны Франции и Великобритании, все еще возникает вопрос: "Хорошо, кто является европейским посланником? Кому я должен звонить?"", - сказал он.

 

 

"Коалиция желающих" по Украине

Напомним, 27 марта, в Париже состоялся саммит стран-союзниц Украины, которые присоединились к "коалиции желающих". Это объединение стран, которые готовы предоставить войска для миротворческого контингента или другую помощь для обеспечения мира в Украине в случае прекращения огня.

На саммите собрались представители более 20 стран, в том числе стран ЕС, Британии, Канады, Норвегии и Турции. Также принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

По результатам саммита "коалиции желающих" в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что через три недели партнеры представят план мониторинга перемирия в Украине.

Также Макрон предложил направить в Украину "силы сдерживания". По его словам, это может стать частью гарантий безопасности. Речь идет о военно-морских силах, сухопутных войсках и военно-воздушных силах, которые могут быть развернуты в стратегически важных районах Украины после завершения войны.

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УкраинаФинляндияМирные переговоры