Финляндия предлагает назначить европейского посланника по Украине

"Нам (европейцам) нужны две вещи. Одним является переговорная группа, как у американцев, украинцев и россиян. Как они имели это в Эр-Рияде в Саудовской Аравии", - заявил Стубб.

Президент Финляндии также отметил важность назначения специального посланника по вопросам Украины для координации усилий Европы.

"Вероятно, в конце концов нам понадобится специальный посланник, который бы отвечал и координировал все, потому что прямо сейчас происходит, хотя у нас действительно хорошее руководство со стороны Франции и Великобритании, все еще возникает вопрос: "Хорошо, кто является европейским посланником? Кому я должен звонить?"", - сказал он.