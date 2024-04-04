Фінляндія продовжує закриття кордону з Росією

Уряд Фінляндії продовжує термін закриття пропускних пунктів на кордоні з Росією до подальшого повідомлення. Водночас до списку додадуть кілька портів у список, куди буде заборонено в'їзд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці минулого року на тлі зростання кількості тих, хто прибуває з країн, включно з Сирією і Сомалі. Фінляндія звинуватила Москву у використанні міграції проти скандинавської країни, що Кремль заперечує.
"Фінська влада розглядає цю ситуацію як довгострокову. Цієї весни ми не побачили нічого, що дало б нам змогу зробити висновок про те, що ситуація істотно змінилася", - ідеться в заяві міністра внутрішніх справ Марі Рантанен.
У лютому уряд заявив, що закриття кордону триватиме до 14 квітня.
30 листопада 2023 року Фінляндія вирішила закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Це було з напливом нелегальних мігрантів із боку РФ.
У середині грудня уряд Фінляндії відновив роботу двох КПП. Але через нову хвилю мігрантів кордон знову довелося закрити.
До речі, прем'єр Фінляндії відкинув можливість відкриття кордону з Росією. За його словами, проблема з нелегальними мігрантами не вирішилася.
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