Финляндия продлевает закрытие границы с Россией

Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце прошлого года на фоне растущего числа прибывающих из стран, включая Сирию и Сомали. Финляндия обвинила Москву в использовании миграции против скандинавской страны, что Кремль отрицает.

"Финские власти рассматривают эту ситуацию как долгосрочную. Этой весной мы не увидели ничего, что позволило бы нам сделать вывод о том, что ситуация существенно изменилась", - говорится в заявлении министра внутренних дел Мари Рантанен.

В феврале правительство заявило, что закрытие границы продлится до 14 апреля.