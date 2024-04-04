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Финляндия продлевает закрытие границы с Россией

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Финляндии продлевает срок закрытия пропускных пунктов на границе с Россией до дальнейшего уведомления. При этом в список добавят несколько портов в список, куда будет запрещен въезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Финляндия закрыла свои сухопутные границы с Россией в конце прошлого года на фоне растущего числа прибывающих из стран, включая Сирию и Сомали. Финляндия обвинила Москву в использовании миграции против скандинавской страны, что Кремль отрицает.

"Финские власти рассматривают эту ситуацию как долгосрочную. Этой весной мы не увидели ничего, что позволило бы нам сделать вывод о том, что ситуация существенно изменилась", - говорится в заявлении министра внутренних дел Мари Рантанен.

В феврале правительство заявило, что закрытие границы продлится до 14 апреля.

Закрытие границ Финляндии с Россией

30 ноября 2023 года Финляндия решила закрыть все пограничные переходы на границе с Россией. Это было связано с наплывом нелегальных мигрантов со стороны РФ.

В середине декабря правительство Финляндии возобновило работу двух КПП. Но из-за новой волны мигрантов границу вновь пришлось закрыть.

К слову, премьер Финляндии откинул возможность открытия границы с Россией. По его словам, проблема с нелегальными мигрантами не решилась.

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ФинляндияГраница с РФ