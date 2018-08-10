Сенцов на самом деле выглядит хуже, чем на фото, - адвокат
Фото Сенцова вчера опубликовала Денисова
Украинский политзаключенный Олег Сенцов на самом деле выглядит хуже, чем на фото, которые опубликовала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе в интервью изданию "Meduza".
Как сообщил Динзе, фотографию Сенцова сделал по просьбе омбудсмена Российской Федерации Татьяны Москальковой омбудсмен Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак.
"Он (Анатолий Сак, - ред.) сфотографировал Олега в том состоянии, в котором он находится. Но снимок передает не все - на самом деле он выглядит еще хуже...Он не показывает свою грудную клетку и впалый живот - это, конечно, произвело бы больше впечатления. А так - его попросили встать, он встал. И его сфотографировали", - заявил адвокат.
Напомним, вчера, 9 августа, Денисова опубликовала фото Олега Сенцова в российской тюрьме. Кроме того, Денисова, цитируя Москалькову, сообщала об удовлетворительном состоянии здоровья Сенцова.
Отметим, ранее Динзе заявлял, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Адвокат также заявлял, что ситуация с Сенцовым очень плохая.