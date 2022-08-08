Финляндия присоединится к подготовке украинских военных в Британии

Военные инструкторы из Финляндии тоже примут участие в обучении бойцов Вооруженных сил Украины в Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Финляндии .

Ожидается, до конца этого года освоить образцы западных вооружений смогут около 10 000 украинских военных.

Сообщается, что финская сторона направляет около 20 инструкторов. Отметим, на сегодня обучение в Британии проходят тысячи украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что своих инструкторов для подготовки бойцов Вооруженных сил Украины туда же отправили Швеция, Канада и Нидерланды.

До этого стало известно, что украинские бойцы проходят обучение по стандартам НАТО.

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