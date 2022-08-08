RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія приєднається до підготовки українських військових у Британії

Фото: міністр оборони Фінляндії Анті Кайкконен (facebook.com/anttikaikkonen)
Автор: Артем Горовенко

Військові інструктори з Фінляндії теж візьмуть участь у навчанні бійців Збройних сил України в Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Фінляндії.

Повідомляється, що фінська сторона направляє близько 20 інструкторів. Зазначимо, на сьогодні навчання в Британії проходять тисячі українських військових.

Очікується, до кінця цього року освоїти зразки західних озброєнь зможуть близько 10 000 українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що своїх інструкторів для підготовки бійців Збройних сил України туди ж відправили Швеція, Канада і Нідерланди.

До цього стало відомо, що українські бійці проходять навчання за стандартами НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВеликобританіяФинляндия