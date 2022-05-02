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Финляндия примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО 12 мая, - СМИ

Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (flickr.com/ulkoministerio)
Автор: Валерия Полищук

Президент Финляндии Саули Ниинисте намерен объявить, что Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический Альянс. По данным правительственных источников, глава государства объявит о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО 12 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Iltalehti.

По данным издания, президент хочет, чтобы все парламентские группы одновременно узнали его публичную позицию по НАТО.

Дата была назначена на 12 мая, поскольку именно тогда различные парламентские комитеты завершат работу над отчетом о внешней политике и политике безопасности.

Цель процедуры - позволить различным партиям одновременно одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО под руководством президента страны.

Решение по заявке Финляндии на членство в НАТО будет приниматься в два этапа. Первый - президент Республики объявит о своей благоприятной позиции по НАТО. После чего парламентские партии поддержат позицию президента.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке Финляндии и Швеции на пути к вступлению в альянс.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать заявление на членство в НАТО уже во второй половине мая.

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