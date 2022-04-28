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Столтенберг пообещал Финляндии и Швеции "быстрый процесс" вступления в НАТО

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Брюссель, Четверг 28 апреля 2022 14:17
Столтенберг пообещал Финляндии и Швеции "быстрый процесс" вступления в НАТО Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о поддержке Финляндии и Швеции на пути к вступлению. ОН считает, что это процесс будет быстрым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Это их решение. Но если они решат подать заявку, Финляндия и Швеция будут тепло встречены, и я ожидаю, что этот процесс пойдет быстро", - заявил Столтенберг.

При этом он не стал называть точных временных рамок. Однако генсек НАТО подчеркнул, что оба государства могут рассчитывать на некоторую защиту, "если Россия попытается запугать их с момента подачи заявлений о членстве до официального вступления".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Финляндия и Швеция могут подать заявление на членство в НАТО уже во второй половине мая.

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НАТО Швеция Финляндия Йенс Столтенберг
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