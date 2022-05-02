Фінляндія прийме рішення про подачу заявки на вступ до НАТО 12 травня, - ЗМІ

За даними видання, президент хоче, щоб всі парламентські групи одночасно дізналися його публічну позицію щодо НАТО.

Дата була призначена на 12 травня, оскільки саме тоді різні парламентські комітети завершать роботу над звітом про зовнішню політику і політику безпеки.

Мета процедури-дозволити різним партіям одночасно схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО під керівництвом президента країни.

Рішення щодо заявки Фінляндії на членство в НАТО буде прийматися в два етапи. Перший-президент Республіки оголосить про свою сприятливу позицію по НАТО. Після чого парламентські партії підтримають позицію президента.