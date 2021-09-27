Финляндия пожаловалась на активизацию спецслужб России в стране

Финляндия сообщила об активности разведки России и Китая. Иностранные государства проявляют интерес к политическим решениям страны и к ее отношениям с НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Отмечается, что разведка Китая и России заинтересована в значимых политических решениях Финляндии, в ее отношениях с НАТО, а также в вопросах арктической территории и сферы кибербезопасности.

"На ситуации сказывается ухудшение отношений между государствами. В этих условиях особо авторитарные государства испытывают необходимость в разведывательной информации. По нашим оценкам, в Финляндии продолжается широкомасштабная деятельность иностранных разведок. Финляндия интересует, главным образом, Китай и Россию”, - заявил глава SUPO Антти Пелттари.

Пелттари также добавил, что в Финляндии заинтересована разведка других небольших стран, однако они сконцентрированы лишь на выходцах из страны.

Финляндия, со своей стороны, обеспокоена именно киберпреступностью, поскольку злоумышленники могут, например, парализовать работу коммунальных служб и больниц.