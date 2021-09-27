Фінляндія поскаржилась на активізацію спецслужб Росії в країні

Фінляндія повідомила про активність розвідки Росії та Китаю. Іноземні держави проявляють інтерес до політичних рішень країни та до її відносин з НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle .

Зазначається, що розвідка Китаю та Росії зацікавлена в значущих політичних рішеннях Фінляндії, в її відносинах з НАТО, а також в питаннях арктичної території та сфери кібербезпеки.

"На ситуації позначається погіршення відносин між державами. У цих умовах особливо авторитарні держави відчувають необхідність в розвідувальній інформації. За нашими оцінками, в Фінляндії триває широкомасштабна діяльність іноземних розвідок. Фінляндія цікавить, головним чином, Китай і Росію”, - заявив голова SUPO Антті Пелттарі.

Пелттарі також додав, що в Фінляндії зацікавлена й розвідка інших невеликих країн, однак вони сконцентровані лише на вихідцях з країни.

Фінляндія, зі свого боку, занепокоєна саме кіберзлочинністю, оскільки зловмисники можуть, наприклад, паралізувати роботу комунальних служб й лікарень.