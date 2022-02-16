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Финляндия повысила уровень боеготовности из-за ситуации вокруг Украины

Автор: Валерия Полищук

Финляндия повысила уровень боеготовности военных. В частности, из-за угрозы вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Финляндии.

"Уровень безопасности вооруженных сил был повышен до BRAVO (B). Система уровней безопасности предназначена для защиты деятельности персонала Сил обороны и лиц, действующих в зоне действия Сил обороны", - говорится в сообщении.

Отметим, силы обороны Финляндии оценивают уровень безопасности по четырехуровневой системе с буквенными кодами A-D, где A - базовый уровень, а D - высший уровень.

По данным Сил обороны, ни гарнизоны, ни личный состав Сил обороны не сталкиваются с более высокой, чем обычно, угрозой насилия или применения силы.

Напомним, ранее Литва повысила боеготовность из-за российско-белорусских учений.

Кроме того, Дания также повысила уровень боеготовности своих военных.

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ФинляндияВторжение России в Украину