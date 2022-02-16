Фінляндія підвищила рівень боєготовності через ситуацію навколо України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сил оборони Фінляндії .

"Рівень безпеки Збройних сил був підвищений до BRAVO (B). Система рівнів безпеки призначена для захисту діяльності персоналу Сил оборони та осіб, що діють в зоні дії Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сили оборони Фінляндії оцінюють рівень безпеки за чотирирівневою системою з літерними кодами A-D, де A - базовий рівень, а D - вищий рівень.

За даними Сил оборони, ні гарнізони, ні особовий склад Сил оборони не стикаються з більш високою, ніж зазвичай, загрозою насильства або застосування сили.