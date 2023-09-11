Фінляндія посилить правила видачі посвідки на проживання через агресію Росії

Уряд Фінляндії хоче посилити поліцейську перевірку безпеки, а також посилити умови отримання віз для іноземних студентів і дослідників. Причиною цього є агресивні дії Росії в Європі.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
В урядовій програмі заявлено таке:
За словами міністра, захист критичної інфраструктури в ситуації, коли безпека в Європі погіршилася внаслідок нападу Росії на Україну, є пріоритетом уряду.
Як приклад такої інфраструктури Рантанен наводить інформаційні мережі передавання даних, електростанції, порти та аеропорти.
Як заявляє глава відділу перевірок безпеки Supo Ілкка Ханскі, наявність російського паспорта сама по собі не є фактором, який автоматично створює загрозу національній безпеці.
Водночас, підкреслює Ханскі, відомо, що РФ прагне використати зв'язок деяких людей з Росією, примушуючи їх до таємної співпраці, яка може нашкодити Фінляндії.
"Такими зв'язками вважаються майно, ведення бізнесу, рідні, що живуть по той бік кордону, і громадянство як частина загальної картини", - пише видання.
Раніше повідомлялось, що поліція Фінляндії затримала росіянина, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках.
Пізніше Офіс генерального прокурора України повідомив, що Україна хоче екстрадувати з Фінляндії затриманого бойовика з так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".
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