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Финляндия ужесточит правила выдачи вида на жительство из-за агрессии России

Фото: Иллюстративное фото (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Финляндии хочет усилить полицейскую проверку безопасности, а также ужесточить условия получения виз для иностранных студентов и исследователей. Причиной этого являются агрессивные действия России в Европе.

Об этом заявил министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Что изменится

В правительственной программе заявлено следующее:

  • Будет улучшена защита критической с точки зрения функционирования общества инфраструктуры. Для этого необходимо оценить возможность расширить применение проверки безопасности на людей, занятых в сфере критической инфраструктуры и технологий.
  • Будут выяснены и ограничены условия выдачи вида на жительство студентам и исследователям, занятым в критических с точки зрения безопасности сферах, например, в создании технологий двойного назначения.

Почему Финляндия решилась на такой шаг

По словам министра, защита критической инфраструктуры в ситуации, когда безопасность в Европе ухудшилась в результате нападения России на Украину, является приоритетом правительства. 

В качестве примера такой инфраструктуры Рантанен приводит информационные сети передачи данных, электростанции, порты и аэропорты.

РФ принуждает людей к сотрудничеству для причинения вреда Финляндии

Как заявляет глава отдела проверок безопасности Supo Илкка Хански, наличие российского паспорта само по себе не является фактором, который автоматически создает угрозу национальной безопасности.

В то же время, подчеркивает Хански, известно, что РФ стремится использовать связь некоторых людей с Россией, принуждая их к тайному сотрудничеству, которое может навредить Финляндии.

"Такими связями считаются имущество, ведение бизнеса, родные, живущие по ту сторону границы, и гражданство как часть общей картины", - пишет издание.

Задержание россиянина Петровского в Финляндии

Ранее сообщалось, что полиция Финляндии задержала россиянина, подозреваемого в совершении террористических преступлений в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах.

Позже Офис генерального прокурора Украины сообщил, что Украина хочет экстрадировать из Финляндии задержанного боевика из так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич".

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