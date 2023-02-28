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Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з Росією

Новость на русском →
Вівторок 28 лютого 2023 15:10
Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з Росією Фото: Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з Росією (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У понеділок, 27 лютого, Фінляндія розпочала будівництво паркану на кордоні з Росією. Нині там проводять земельні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Yle.

Роботи мають бути завершені до кінця червня. У районі Іматру спочатку буде зведено трикілометрову тестову ділянку.

Планується, що поруч із огорожею буде збудовано дорогу для прикордонних патрулів та проведення ремонтних робіт. Висвітлення та динаміки будуть встановлені на деяких ділянках.

Фінляндія хоче у найближчі кілька років звести вздовж східного кордону загалом близько 200 кілометрів загороджень. Мета проекту - утруднити небажане перетин кордону з боку РФ.

Нагадаємо, переговори Туреччини зі Швецією та Фінляндією щодо заявки НАТО відновляться 9 березня.

Як повідомив глава НАТО Єнс Столтенберг, заявки Фінляндії та Швеції є "головним пріоритетом" Альянсу.

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