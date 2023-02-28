Финляндия начала строить забор на границе с Россией
В понедельник, 27 февраля, Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией. Сейчас там проводят земельные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Yle.
Работы должны быть завершены к концу июня. В районе Иматра сначала будет возведен трехкилометровый тестовый участок.
Планируется, что рядом с ограждением будет построена дорога для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. Освещение и динамики будут установлены на некоторых участках.
Финляндия хочет в ближайшие несколько лет возвести вдоль восточной границы в общей сложности около 200 километров заграждений. Цель проекта - затруднить нежелательное пересечение границы со стороны РФ.
Напомним, переговоры Турции со Швецией и Финляндией по поводу заявки НАТО возобновятся 9 марта.
Как сообщил глава НАТО Йенс Столтенберг, заявки Финляндии и Швеции являются "главным приоритетом" Альянса.
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