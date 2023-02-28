Финляндия начала строить забор на границе с Россией

В понедельник, 27 февраля, Финляндия приступила к строительству забора на границе с Россией. Сейчас там проводят земельные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Yle .

Работы должны быть завершены к концу июня. В районе Иматра сначала будет возведен трехкилометровый тестовый участок.

Планируется, что рядом с ограждением будет построена дорога для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. Освещение и динамики будут установлены на некоторых участках.

Финляндия хочет в ближайшие несколько лет возвести вдоль восточной границы в общей сложности около 200 километров заграждений. Цель проекта - затруднить нежелательное пересечение границы со стороны РФ.