ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Фінляндія планує зменшити підтримку біженців: що буде з українцями

Фінляндія, Вівторок 12 серпня 2025 08:00
UA EN RU
Фінляндія планує зменшити підтримку біженців: що буде з українцями Що може змінитись для біженців у Фінляндії (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Уряд Фінляндії розглядає ініціативу Міністра фінансів Ріїкки Пурри щодо скасування фінансової компенсації муніципалітетам, які покривають витрати на інтеграцію біженців і шукачів притулку.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Yle.

Уряд хоче зекономити понад €317 млн, скасовуючи компенсації

Міністр фінансів Ріїкка Пурра запропонувала скасувати виплати муніципалітетам, які покривають витрати на інтеграцію біженців. Це частина бюджетного плану на 2026 рік і дозволить зекономити понад 317 мільйонів євро за два роки.

На що йдуть компенсації

Компенсації нині спрямовуються на такі послуги:

  • мовна підготовка;
  • підтримка у працевлаштуванні;
  • курси адаптації до фінського суспільства.

За оцінками, цього року на українців припадає дві третини, а наступного - до 75% витрат на інтеграційні послуги. Зараз в країні під тимчасовим захистом проживає майже 46 тисяч українців.

Відповідальність залишається за муніципалітетами

Мікко Харконен з Асоціації місцевих та регіональних органів влади попереджає: навіть після скасування компенсацій муніципалітети мають самостійно фінансувати послуги - наприклад, за рахунок підвищення податків або скорочення інших програм.

Ризики для інтеграції

Тіїна Рахімі Ахмаді, менеджерка інтеграційних служб міста Турку, висловила занепокоєння, що відсутність фінансування ускладнить інтеграцію біженців. Без участі у житті громади погіршуються мовні навички, а безробіття може тривати довго.

Остаточне рішення - після осінніх переговорів

Парламент Фінляндії ухвалить бюджет з урахуванням цієї пропозиції після завершення осінніх консультацій.

Читайте також про те, що у Німеччині кількість українських біженців, які офіційно працюють і сплачують внески до системи соціального страхування, сягнула майже 272 тисяч осіб. Це на 80 тисяч більше, ніж торік.

Раніше ми писали про те, що частка українців, які хочуть повернутись із-за кордону, цього року зросла до 64% - порівняно з 55% у 2024-му. Водночас цей показник все ще нижчий, ніж у 2023 році, коли намір повернення висловлювали 75% опитаних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінляндія
Новини
ISW: наступ окупантів на Добропілля повторює тактику РФ під Авдіївкою
ISW: наступ окупантів на Добропілля повторює тактику РФ під Авдіївкою
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні